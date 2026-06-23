JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Gelar FGD Evaluasi & Perbaikan Layanan, Dorong Pelayanan Berkualitas

Kemenkum NTB Gelar FGD Evaluasi & Perbaikan Layanan, Dorong Pelayanan Berkualitas

Selasa, 23 Juni 2026 – 16:06 WIB
Kemenkum NTB Gelar FGD Evaluasi & Perbaikan Layanan, Dorong Pelayanan Berkualitas - JPNN.com Bali
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga membuka Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Rekomendasi Perbaikan/Aksi Korektif terhadap Pelaksanaan Layanan Publik dan SPAK-SPKP-SKM Berbasis HAM, Selasa (23/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Rekomendasi Perbaikan/Aksi Korektif terhadap Pelaksanaan Layanan Publik dan SPAK-SPKP-SKM Berbasis HAM, Selasa (23/6).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Zona Integritas Kanwil Kemenkum NTB ini diikuti oleh Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan, perwakilan bidang layanan, kelompok kerja, serta perwakilan Kanwil Kementerian HAM NTT Wilayah Kerja NTB.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga.

Baca Juga:

Dalam arahannya, Edward menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari evaluasi berjalan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Kemudian Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026.

“Melalui forum ini, kami ingin memperoleh gambaran kondisi aktual pelaksanaan layanan publik pada setiap unit kerja.

Baca Juga:

Kami akan merumuskan rekomendasi perbaikan yang konkret dan dapat segera ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan integritas organisasi,” ujar Edward James Sinaga.

Analis Kebijakan Ahli Pertama Kanwil Kemenkum NTB, Muhammad Faris Izharul Haq, memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan layanan publik dan pelaksanaan SPAK-SPKP-SKM Semester I Tahun 2026.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar FGD Perumusan Rekomendasi Perbaikan/Aksi Korektif terhadap Pelaksanaan Layanan Publik dan SPAK-SPKP-SKM Berbasis HAM
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kadiv PPPH Edward James Sinaga HAM Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Focus Group Discussion

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi - JPNN.com Bali

    Pesan Haru Komang Tri Berpisah dengan Bali United, Bawa Klub Probowo Promosi

  2. Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Denda Komdis PSSI Bikin Kantong Tim Bolong

  3. Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Ragnar Batal, Bali United Incar Dua Pemain Eredivisie

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU