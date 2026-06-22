158 Desa di Lombok Timur Ikut Pelatihan Paralegal, Memperkuat Akses Keadilan

bali.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Langkah progresif diambil oleh ratusan desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) demi membumikan keadilan hingga ke akar rumput.

Sebanyak 158 perwakilan desa/kelurahan resmi mengikuti Pelatihan Paralegal dan Penyuluhan Hukum Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, Senin (22/6).

Agenda strategis yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenkum NTB ini dibuka secara resmi di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur.

Lewat program ini, masyarakat di tingkat desa diharapkan tidak lagi buta hukum dan memiliki akses bantuan hukum yang lebih dekat serta cepat.

Kegiatan dihadiri Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv PPPH Edward James Sinaga dan Sekretaris Daerah Lombok Timur Juaini Taofik.

Kemudian Kepala Dinas PMD, Ketua OBH Posbakumadin Lombok Timur, serta para paralegal se-Kabupaten Lombok Timur.

Sekda Lombok Timur Juaini Taofik mengapresiasi pelaksanaan pelatihan yang sejalan dengan visi pembangunan daerah Lotim SMaRT.

Ia menilai keberadaan paralegal sangat penting dalam membantu penyelesaian konflik di tengah masyarakat, terutama di tengah tingginya angka perceraian di Lombok Timur yang mencapai sekitar 1.500 kasus.