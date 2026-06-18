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JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Milawati & UT Mataram Bahas Kerja Sama Memperkuat SDM hingga KI

Kakanwil Milawati & UT Mataram Bahas Kerja Sama Memperkuat SDM hingga KI

Kamis, 18 Juni 2026 – 16:46 WIB
Kakanwil Milawati & UT Mataram Bahas Kerja Sama Memperkuat SDM hingga KI - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima audiensi strategis dari Universitas Terbuka (UT) Mataram pada Kamis (18/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus memperluas jaringan kolaborasi demi kemajuan daerah.

Langkah ini dipertegas saat Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi strategis dari Universitas Terbuka (UT) Mataram pada Kamis (18/6).

Pertemuan ini berfokus pada tiga pilar utama: penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan edukasi hukum bagi masyarakat, serta percepatan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di NTB.

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Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Bidang Kekayaan Intelektual dan Penyuluh Hukum.

Pihak Universitas Terbuka Mataram diwakili oleh Anam selaku Manager Pembelajaran dan Andri selaku Penanggung Jawab Kerja Sama dan Registrasi.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas peluang sinergi kelembagaan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan SDM aparatur, penyuluhan hukum, serta pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

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Melalui sistem pembelajaran jarak jauh yang dimiliki Universitas Terbuka, kerja sama ini dinilai dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi ASN maupun masyarakat.

Sinergi tersebut juga diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum NTB.

Kemenkum NTB menerima audiensi strategis dari Universitas Terbuka (UT) Mataram pada Kamis (18/6) membahas kerja sama SDM hingga Kekayaan Intelektual
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Universitas Terbuka Mataram UT Mataram kekayaan intelektual

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