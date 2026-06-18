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Kakanwil Milawati Lepas Peserta Maganghub Batch III, Pesannya Penuh Motivasi

Kamis, 18 Juni 2026 – 14:54 WIB
Kakanwil Milawati Lepas Peserta Maganghub Batch III, Pesannya Penuh Motivasi - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melepas para peserta Program Maganghub Batch III pada Kamis (18/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB resmi melepas para peserta Program Maganghub Batch III pada Kamis (18/6).

Momen pelepasan ini menandai tuntasnya perjalanan enam bulan para peserta dalam menimba ilmu, beradaptasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi iklim kerja pemerintahan.

Pengalaman praktis ini diharapkan menjadi bekal berharga untuk langkah karier para peserta program Maganghub Batch III ke depan.

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Kegiatan pelepasan dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati yang menerima lima peserta magang dari program yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan.

Kelima peserta tersebut telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan magang setelah menjalani proses pembelajaran dan praktik kerja selama kurang lebih enam bulan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.

Kakanwil Milawati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta magang atas dedikasi, semangat, serta kontribusi yang telah diberikan.

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Menurut Kakanwil Milawati, kehadiran peserta magang tidak hanya memberikan pengalaman belajar bagi para peserta, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama, semangat, dan kontribusi yang telah diberikan selama menjalani program magang di Kanwil Kemenkum NTB.

Kakanwil Milawati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta magang atas dedikasi, semangat, serta kontribusi yang telah diberikan.
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TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB magang Maganghub Batch III Program Maganghub Batch III Kementerian Ketenagakerjaan

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