JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini DPR RI Gelar Diskusi Publik RUU HPI di Kemenkum NTB, Tampung Aspirasi Daerah

DPR RI Gelar Diskusi Publik RUU HPI di Kemenkum NTB, Tampung Aspirasi Daerah

Rabu, 17 Juni 2026 – 16:00 WIB
DPR RI Gelar Diskusi Publik RUU HPI di Kemenkum NTB, Tampung Aspirasi Daerah - JPNN.com Bali
Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga saat Diskusi Publik RUU HPI di Kemenkum NTB, Rabu (17/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Komisi XIII DPR RI berkomitmen melibatkan partisipasi publik secara bermakna dalam menyusun payung hukum lintas negara.

Hal ini ditegaskan saat menggelar Diskusi Publik terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) di Kanwil Kemenkum NTB, Rabu (17/6).

Diskusi yang menjadi bagian dari kunjungan kerja DPR RI untuk menghimpun masukan dari daerah ini dipimpin langsung oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga.

Baca Juga:

Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menekankan pentingnya asas keterbukaan dan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang.

Ia menilai, pelibatan publik secara aktif sangat mendesak karena RUU HPI ini dirancang sebagai tameng pelindung hak-hak hukum masyarakat yang terlibat dalam hubungan yurisdiksi lintas negara.

“Undang-undang ini disusun untuk mengatur hak masyarakat dan memberikan perlindungan hukum.

Baca Juga:

Oleh karena itu, penting bagi DPR RI untuk mendengar langsung masukan dari daerah,” ujar Umbu Kabunang Yudi Yanto Hunga.

Umbu menjelaskan, HPI diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan hukum privat yang melibatkan warga negara atau badan hukum dari negara berbeda.

Komisi XIII DPR RI berkomitmen melibatkan partisipasi publik secara bermakna dalam menyusun payung hukum lintas negara.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   DPR RI Komisi XIII DPR RI RUU HPI Kemenkum NTB provinsi NTB RUU Hukum Perdata Internasional diskusi publik

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United

  2. Dua Tangan Kanan Johnny Jansen di Bali United Berburu Lisensi AFC Pro - JPNN.com Bali

    Dua Tangan Kanan Johnny Jansen di Bali United Berburu Lisensi AFC Pro

  3. Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU