JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Gelar FGD Bareng LBH APIK, Kaji Standar Layanan Bantuan Hukum

Kemenkum NTB Gelar FGD Bareng LBH APIK, Kaji Standar Layanan Bantuan Hukum

Rabu, 17 Juni 2026 – 15:03 WIB
Kemenkum NTB Gelar FGD Bareng LBH APIK, Kaji Standar Layanan Bantuan Hukum - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkumham NTB melalui Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK) menggelar pengumpulan data Analisis dan Evaluasi Kebijakan (AEIK) dengan menggandeng LBH APIK NTB, Rabu (17/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melalui Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK) menggelar pengumpulan data Analisis dan Evaluasi Kebijakan (AEIK).

Kegiatan yang berfokus pada implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum ini dilaksanakan di Kantor LBH APIK NTB, Rabu (17/6).

Kegiatan tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama advokat, paralegal, dan penerima bantuan hukum dari LBH APIK NTB.

Baca Juga:

Hal ini untuk memperoleh data empiris mengenai penerimaan dan efektivitas implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengumpulan data ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Tim BSK Kanwil Kemenkum NTB menyampaikan bahwa masukan dari para pelaksana bantuan hukum di daerah sangat diperlukan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan.

Baca Juga:

“Kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai penerapan standar layanan bantuan hukum di lapangan, termasuk berbagai praktik baik dan kendala yang dihadapi.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi bahan penting dalam proses analisis dan evaluasi kebijakan,” ujar Tim BSK Kanwil Kemenkum NTB.

Kanwil Kemenkumham NTB melalui Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK) menggelar pengumpulan data Analisis dan Evaluasi Kebijakan (AEIK).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB LBH APIK NTB Standar Layanan Bantuan Hukum NTB Analisis dan Evaluasi Kebijakan Badan Strategi Kebijakan Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United

  2. Dua Tangan Kanan Johnny Jansen di Bali United Berburu Lisensi AFC Pro - JPNN.com Bali

    Dua Tangan Kanan Johnny Jansen di Bali United Berburu Lisensi AFC Pro

  3. Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU