Sinergi Kemenkum-LPA NTB: Dorong Pelatihan Paralegal untuk Generasi Muda

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB di Ruang Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Senin (15/6).

Pertemuan strategis ini mempertegas komitmen kedua belah pihak dalam membangun kesadaran hukum sejak dini demi menciptakan masyarakat NTB yang melek hukum dan berdaya saing tinggi.

Audiensi tersebut dihadiri Kadiv PPPH Edward James Sinaga, pengurus LPA NTB, akademisi Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, serta para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.

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Koordinator LPA NTB Giras Genta memaparkan profil dan kiprah LPA NTB dalam upaya perlindungan anak di daerah.

Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan Pelatihan Paralegal yang akan diselenggarakan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa.

Edward James Sinaga menyambut baik inisiatif LPA NTB untuk berkolaborasi dalam mendukung program pemerintah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo.

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Khususnya dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan hukum.

Edward juga menjelaskan bahwa LPA NTB perlu melengkapi seluruh persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan untuk diajukan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).