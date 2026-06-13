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Kakanwil Milawati Kenalkan Layanan Apostille, Mempermudah Administrasi ke LN

Sabtu, 13 Juni 2026 – 08:25 WIB
Kakanwil Milawati Kenalkan Layanan Apostille, Mempermudah Administrasi ke LN - JPNN.com Bali
Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan Apostille bertema “Mempermudah Langkah Generasi Muda Menuju Pendidikan dan Karier Internasional”, Jumat (12/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Mimpi melanjutkan pendidikan hingga bekerja di luar negeri kini semakin mudah diwujudkan anak bangsa.

 Untuk mendukung generasi muda menghadapi peluang global, Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan Apostille bertema “Mempermudah Langkah Generasi Muda Menuju Pendidikan dan Karier Internasional”, Jumat (12/6).

Kegiatan ini dihadiri langsung Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, serta Kadiv PPPH Edward James Sinaga.

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Turut hadir perwakilan guru pendamping dan siswa-siswi dari 10 Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan di Kota Mataram.

Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar dan tenaga pendidik mengenai Layanan Apostille.

Kegiatan ini sekaligus memberikan informasi mengenai manfaat, prosedur, serta jenis dokumen yang dapat diajukan melalui layanan tersebut.

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Layanan Apostille merupakan layanan pengesahan sertifikat pada dokumen publik agar dapat digunakan di negara lain yang menjadi peserta Konvensi Apostille.

Kehadiran layanan ini membuat proses legalisasi dokumen menjadi lebih sederhana karena tidak lagi memerlukan rangkaian legalisasi yang panjang melalui berbagai instansi maupun perwakilan negara tujuan.

Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar dan tenaga pendidik mengenai Layanan Apostille.
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TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB Apostille Layanan Apostille SMA pelajar sma luar negeri

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