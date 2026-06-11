JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini LBH GP Ansor Audiensi dengan Kakanwil Milawati, Sepakat Kerja Sama Bidang Hukum

LBH GP Ansor Audiensi dengan Kakanwil Milawati, Sepakat Kerja Sama Bidang Hukum

Kamis, 11 Juni 2026 – 20:01 WIB
LBH GP Ansor Audiensi dengan Kakanwil Milawati, Sepakat Kerja Sama Bidang Hukum - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan Ketua LBH GP Ansor NTB, Abdul Majid, Kamis (11/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan Ketua LBH GP Ansor NTB, Abdul Majid, Kamis (11/6).

Pertemuan ini untuk membahas rencana pelatihan paralegal dan peluang kerja sama di bidang bantuan hukum.

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Majid menyampaikan undangan kepada Kakanwil I Gusti Putu Milawati untuk menjadi narasumber pada Pelatihan Paralegal yang akan dilaksanakan pada 19–21 Juni 2026.

Baca Juga:

Ia juga menyampaikan keinginan LBH GP Ansor NTB untuk berkolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum NTB dalam penguatan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Abdul Majid menjelaskan bahwa peserta pelatihan paralegal yang telah dilaksanakan sebelumnya turut memberikan pendampingan kepada masyarakat, dengan salah satu persoalan yang sering ditangani adalah kasus kekerasan seksual.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Milawati menyambut baik rencana pelatihan dan mendorong LBH GP Ansor NTB untuk mengikuti akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

Baca Juga:

Dengan mendapat akreditasi PBH, LBH GP Ansor NTB dapat memberikan bantuan hukum yang didukung anggaran APBN.

Kakanwil Milawati juga menyarankan adanya kerja sama dengan PBH terakreditasi dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal agar peserta memperoleh sertifikat yang sesuai ketentuan.

Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan Ketua LBH GP Ansor NTB, Abdul Majid, Kamis (11/6).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   LBH GP Ansor NTB Kemenkum NTB paralegal pelatihan paralegal Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Pemberi Bantuan Hukum

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda

  2. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  3. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU