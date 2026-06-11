LBH GP Ansor Audiensi dengan Kakanwil Milawati, Sepakat Kerja Sama Bidang Hukum

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan Ketua LBH GP Ansor NTB, Abdul Majid, Kamis (11/6).

Pertemuan ini untuk membahas rencana pelatihan paralegal dan peluang kerja sama di bidang bantuan hukum.

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Majid menyampaikan undangan kepada Kakanwil I Gusti Putu Milawati untuk menjadi narasumber pada Pelatihan Paralegal yang akan dilaksanakan pada 19–21 Juni 2026.

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Ia juga menyampaikan keinginan LBH GP Ansor NTB untuk berkolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum NTB dalam penguatan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Abdul Majid menjelaskan bahwa peserta pelatihan paralegal yang telah dilaksanakan sebelumnya turut memberikan pendampingan kepada masyarakat, dengan salah satu persoalan yang sering ditangani adalah kasus kekerasan seksual.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Milawati menyambut baik rencana pelatihan dan mendorong LBH GP Ansor NTB untuk mengikuti akreditasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH).

Dengan mendapat akreditasi PBH, LBH GP Ansor NTB dapat memberikan bantuan hukum yang didukung anggaran APBN.

Kakanwil Milawati juga menyarankan adanya kerja sama dengan PBH terakreditasi dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal agar peserta memperoleh sertifikat yang sesuai ketentuan.