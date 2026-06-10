Tertib Administrasi Parpol, Kemenkum NTB Kumpulkan Bakesbangpol Se-Provinsi

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi terkait tata cara pemberian surat keberadaan kepengurusan serta kantor perwakilan partai politik di Aula Kantor Wilayah, Selasa (9/6).

Langkah ini diambil sebagai ruang penguatan sinergi antara Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan Bakesbangpol tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-NTB.

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kdiv Pelayanan Hukum Anna Ernita, dan Kabid Pelayanan AHU Puri Adriatik Chasanova.

Menegaskan pentingnya agenda ini, Kasubdit Pelayanan Dokumen Partai Politik Ditjen AHU, Titik Susiawati, juga turun langsung mendampingi bersama tim pusat.

Hadir secara tatap muka perwakilan Bakesbangpol dari Provinsi NTB, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu.

Perwakilan Bakesbangpol Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Bima, dan Kabupaten Bima turut menyimak jalannya koordinasi secara daring.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi kepada Ditjen AHU dan seluruh Bakesbangpol se-NTB yang telah hadir dalam forum tersebut.

Menurutnya, penyamaan persepsi ini penting untuk memastikan layanan pengesahan badan hukum partai politik berjalan tertib, seragam, dan memiliki kepastian administratif.