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Sinergi 26 Kampus, Kemenkum NTB Dorong Peran Sentra KI Komersialisasi Hasil Riset

Rabu, 10 Juni 2026 – 09:16 WIB
Sinergi 26 Kampus, Kemenkum NTB Dorong Peran Sentra KI Komersialisasi Hasil Riset - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menekankan pentingnya Sentra KI sebagai jembatan penghubung inovasi riset dengan kebutuhan publik saat membuka acara Training of Trainers (TOT) di Hotel Aston kemarin (9/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menekankan pentingnya Sentra Kekayaan Intelektual (KI) sebagai jembatan penghubung inovasi riset dengan kebutuhan publik.

Komitmen ini digaungkan dalam acara Training of Trainers (TOT) di Hotel Aston (9/6) yang dihadiri langsung oleh perwakilan 26 perguruan tinggi serta OPD lintas sektor se-NTB.

Kakanwil Milawati memaparkan materi bertajuk “Mengubah Inovasi Daerah Menjadi Mesin Ekonomi: Peran Strategis Sentra KI dalam Membangun Ekosistem Inovasi Masyarakat”.

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Menurut Kakanwil Milawati, Indonesia memiliki potensi riset dan inovasi yang sangat besar.

Namun, berbagai hasil penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi maupun lembaga riset masih menghadapi tantangan dalam proses hilirisasi dan komersialisasi.

Banyak hasil penelitian tersebut belum memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat.

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“Sentra KI memiliki peran strategis sebagai penghubung antara dunia akademik, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.

Kehadiran Sentra KI diharapkan mampu mempercepat transformasi hasil penelitian menjadi produk, layanan, maupun teknologi yang memiliki nilai tambah ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara luar,” kata Kakanwil Milawati.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menekankan pentingnya Sentra KI sebagai jembatan penghubung inovasi riset dengan kebutuhan publik.
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TAGS   Kemenkum NTB Sentra Kekayaan Intelektual Sentra KI kampus perguruan tinggi riset pemprov ntb Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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