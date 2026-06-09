JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kanwil Kemenkum NTB Evaluasi Tiga Perda Strategis, Ini Catatan Tim Analis Hukum

Kanwil Kemenkum NTB Evaluasi Tiga Perda Strategis, Ini Catatan Tim Analis Hukum

Selasa, 09 Juni 2026 – 16:20 WIB
Kanwil Kemenkum NTB Evaluasi Tiga Perda Strategis, Ini Catatan Tim Analis Hukum - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) membedah perda di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, dan Sumbawa di Ruang Rapat Mandalika, Selasa (9/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Mandalika, Selasa (9/6).

Agenda ini khusus membedah analisis dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) untuk tiga wilayah sekaligus, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, dan Sumbawa.

Mewakili Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, kegiatan yang dipimpin Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, ini membahas tiga regulasi daerah.

Baca Juga:

Ketiganya, yakni Perda Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perda Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta Perda Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Dalam pembahasan, tim analis hukum dan perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB bersama perwakilan pemerintah daerah menelaah kesesuaian masing-masing perda dengan perkembangan regulasi terbaru.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan produk hukum daerah tetap harmonis, efektif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baca Juga:

Untuk Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat, tim menyoroti perlunya penyesuaian dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Beberapa isu yang dibahas meliputi kewenangan pengelolaan barang milik daerah, penyertaan modal, pinjam pakai aset, hingga penataan tanggung jawab pejabat pengelola BMD.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) membedah perda di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, dan Sumbawa
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Perda Perda Strategis lombok barat lombok utara sumbawa

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  2. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

  3. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU