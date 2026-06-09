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Satukan Barisan, Menko Yusril Sentil Integritas & Minta Berantas Percaloan

Selasa, 09 Juni 2026 – 15:20 WIB
Satukan Barisan, Menko Yusril Sentil Integritas & Minta Berantas Percaloan - JPNN.com Bali
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam arahannya menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme sebagai fondasi utama pelayanan publik saat konsolidasi tiga kementerian kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menggelar konsolidasi bersama tiga kementerian teknis, Senin kemarin (8/6).

Mengusung tema komitmen moral dan profesionalisme, agenda ini diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hadir juga jajaran Kanwil Kemenkum NTB secara daring—demi mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

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Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan komitmen pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas di seluruh lini organisasi.

Konsolidasi ini dihadiri oleh pimpinan tinggi dari tiga kementerian serta seluruh jajaran kantor wilayah dan unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam arahannya menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme sebagai fondasi utama pelayanan publik.

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“Integritas merupakan tanggung jawab bersama yang diwujudkan melalui kinerja profesional, dukungan terhadap penegakan hukum, akuntabilitas atas setiap tindakan, serta penerapan etika dan profesionalisme dalam pelayanan,” kata Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.

Menko Yusril menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus diwujudkan melalui layanan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam arahannya menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme sebagai fondasi utama pelayanan publik.
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TAGS   Kemenko Kumham Imipas Menko Yusril Ihza Mahendra Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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