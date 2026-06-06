Pemkab Sumbawa Gandeng Kemenkum NTB, Sorot Pelestarian Budaya, KI & Posbankum

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Budi Prasetiyo beserta jajaran di Ruang Kepala Kantor Wilayah, Jumat (5/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis terkait pelestarian budaya daerah, penguatan kekayaan intelektual, serta upaya pencegahan permasalahan sosial di masyarakat.

Sekda Sumbawa Budi Prasetiyo menyampaikan tindak lanjut atas berbagai program yang sebelumnya telah dibahas bersama Kakanwil Kemenkum NTB.

Khususnya terkait upaya pelestarian bahasa daerah Sumbawa agar tetap hidup dan digunakan secara luas di masyarakat.

Selain itu, juga dibahas penguatan identitas budaya Sumbawa melalui penerapan unsur budaya pada bangunan perkantoran dan pertokoan, serta pendaftaran karya budaya untuk mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual.

Sekda Sumbawa Budi Prasetiyo juga menyoroti berbagai permasalahan sosial yang terjadi di wilayahnya, seperti penyalahgunaan narkotika, konflik pertanahan, perambahan hutan (illegal logging), hingga potensi radikalisme.

Baca Juga: Kemenkum NTB Genjot Kompetensi Analis Kebijakan Melalui Policy Talks

Ia berharap keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penyelesaian permasalahan hukum di tengah masyarakat, termasuk melalui kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyambut baik sinergi yang terjalin dengan Pemkab Sumbawa, terutama dalam upaya pelestarian budaya dan perlindungan kekayaan intelektual.