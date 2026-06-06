Rakernas KAI 2026: Kakanwil Milawati Dorong Akses Bantuan Hukum hingga ke Desa

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Jumat (5/6).

‎‎Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tersebut dihadiri Ketua Presidium DPP KAI, Heru S. Notonegoro, beserta jajaran pengurus dan anggota KAI dari seluruh Indonesia.

‎Menteri Hukum RI yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Andi Yulia Hertaty, turut menghadiri kegiatan tersebut.

Menkum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Hukum, organisasi bantuan hukum, dan Kongres Advokat Indonesia dalam mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat (access to justice for all).

‎‎"Advokat memiliki posisi yang penting dalam menjaga akses layanan hukum.

Harapannya hasil rakernas ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum nasional," ujarnya.

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‎‎Mengusung sejumlah agenda strategis, Rakernas KAI 2026 menghadirkan peluncuran Gerakan Seribu Paralegal (GSP).

Kemudian diskusi publik tentang implementasi dan tantangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bersama para tokoh hukum nasional, serta peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Kongres Advokat Indonesia.