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Rakernas KAI 2026: Kakanwil Milawati Dorong Akses Bantuan Hukum hingga ke Desa

Sabtu, 06 Juni 2026 – 19:42 WIB
Rakernas KAI 2026: Kakanwil Milawati Dorong Akses Bantuan Hukum hingga ke Desa - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Jumat (5/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Jumat (5/6).

‎‎Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tersebut dihadiri Ketua Presidium DPP KAI, Heru S. Notonegoro, beserta jajaran pengurus dan anggota KAI dari seluruh Indonesia.

‎Menteri Hukum RI yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Andi Yulia Hertaty, turut menghadiri kegiatan tersebut.

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Menkum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Hukum, organisasi bantuan hukum, dan Kongres Advokat Indonesia dalam mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat (access to justice for all).

‎‎"Advokat memiliki posisi yang penting dalam menjaga akses layanan hukum.

Harapannya hasil rakernas ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum nasional," ujarnya.

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‎‎Mengusung sejumlah agenda strategis, Rakernas KAI 2026 menghadirkan peluncuran Gerakan Seribu Paralegal (GSP).

Kemudian diskusi publik tentang implementasi dan tantangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bersama para tokoh hukum nasional, serta peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Kongres Advokat Indonesia.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tahun 2026
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TAGS   Kongres Advokat Indonesia DPP KAI Rakernas KAI 2026 Menkum Supratman Andi Agtas Kemenkum NTB Posbankum Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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