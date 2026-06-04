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Kanwil Milawati Menghadiri Pembukaan PKN II & PKA, Kepala BPSDM Hukum Berpesan

Kamis, 04 Juni 2026 – 11:05 WIB
Kanwil Milawati Menghadiri Pembukaan PKN II & PKA, Kepala BPSDM Hukum Berpesan - JPNN.com Bali
Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani mendorong peserta memanfaatkan metode pembelajaran blended learning sebagai sarana menghasilkan inovasi saat membuka PKN II & PKA, secara daring Rabu (3/6). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muhammad Amin Imran, mengikuti pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan LXXVI dan LXXVII Tahun 2026 secara daring, Rabu (3/6).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengembangan kompetensi manajerial dan kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum.

Pembukaan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa. Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum Mutia Farida menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, serta metode pembelajaran yang akan diterapkan selama pelatihan.

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Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan ASN agar mampu menjawab tantangan organisasi yang semakin dinamis.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM) Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pembukaan serentak PKN Tingkat II dan PKA merupakan wujud sinergi organisasi yang adaptif, efektif, dan efisien dalam mendukung pengembangan kepemimpinan ASN.

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“Penyelenggaraan pelatihan ini selaras dengan arah kebijakan nasional melalui tema pengembangan kepemimpinan adaptif dalam mendukung transformasi tata kelola bangsa guna mewujudkan resiliensi nasional dan meningkatkan daya saing global,” ujar Gusti Ayu Putu Suwardani.

Para peserta didorong untuk memanfaatkan metode pembelajaran blended learning sebagai sarana menghasilkan inovasi melalui proyek perubahan yang memberikan solusi nyata bagi organisasi.

Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani mendorong peserta memanfaatkan metode pembelajaran blended learning sebagai sarana menghasilkan inovasi
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TAGS   Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani BPSDM Hukum Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Pelatihan Kepemimpinan Nasional Pelatihan Kepemimpinan Administrator ASN ASN Kemenkum

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