70 Calon Paralegal Bima Ikut Pelatihan, Sorot Bantuan Hukum & HAM

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB kembali melaksanakan Pelatihan Paralegal Kabupaten Bima Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom, Rabu (3/6).

Kegiatan ini diikuti oleh 70 calon paralegal dari berbagai desa dan kelurahan di Kabupaten Bima sebagai bagian dari upaya memperkuat akses keadilan dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Pelatihan paralegal yang digelar Kanwil Kemenkum NTB ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus memperkuat peran paralegal sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dan pendampingan hukum di lingkungan masing-masing.

Pada hari kedua pelatihan, peserta mendapatkan empat materi utama yang sangat relevan dengan pelaksanaan tugas paralegal di lapangan.

Di antaranya materi Bantuan Hukum dan Advokasi, Hak Asasi Manusia (HAM), Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan, serta Teknik Komunikasi Paralegal.

Materi pertama mengenai Bantuan Hukum dan Advokasi disampaikan oleh Advokat Posbakumadin Bima, Sumantri.

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Sumantri mengatakan para peserta dibekali pemahaman mengenai pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat, mekanisme pendampingan hukum, serta peran paralegal dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemberi bantuan hukum.

Untuk materi Hak Asasi Manusia (HAM) disampaikan oleh Yaumi Ramdhani, advokat Posbakumadin Bima.