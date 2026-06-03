Kakanwil Milawati Terima Audiensi HMI Bali Nusra, Sorot Sinergi Pembinaan Hukum

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bali Nusra di Ruang Kepala Kantor Wilayah, Rabu (3/6).

Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi dalam bidang hukum, hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program edukatif.

‎Kakanwil I Gusti Putu Milawati bersama jajaran penyuluh hukum menerima kunjunhan empat orang pengurus HMI Bali Nusra.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Hukum dan HAM HMI Bali Nusra Rivaldi Pulungan memaparkan sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan, antara lain dialog publik serta pelatihan advokasi hukum dan HAM.

‎‎Selain itu, HMI menyampaikan harapan untuk membangun kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum NTB dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Khususnya pada aspek penguatan kesadaran hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

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‎Kakanwil ‎I Gusti Putu Milawati, menyambut baik inisiatif tersebut.

Menurutnya, kolaborasi yang terarah akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses terhadap layanan hukum dan bantuan hukum.