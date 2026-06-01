Kemenkum NTB Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Jangkar Moral Bangsa

bali.jpnn.com, MATARAM - Semangat kebangsaan menggema di Lapangan Upacara Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Senin (1/6).

Kanwil Kemenkum NTB, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, Kanwil Ditjen Imigrasi NTB dan Kanwil Kementerian HAM Wilayah Kerja NTB, bersama-sama menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026.

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil Milawati membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.

Mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia", peringatan tahun ini menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi kontribusi nyata Indonesia bagi terciptanya perdamaian dunia yang abadi.

Dalam amanat yang dibacakan, Kepala BPIP menekankan bahwa Pancasila adalah "bintang penuntun" sekaligus "jangkar moral" bangsa Indonesia di tengah ketidakpastian global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.

Pancasila pula yang menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, di mana nilai musyawarah dan mufakat menjadi instrumen diplomasi untuk menjembatani perbedaan antarbangsa.

Seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, didorong untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, ideologi yang benar-benar hidup dan dijalankan dalam keseharian, bukan sekadar teks di buku sejarah atau hiasan dinding kantor.