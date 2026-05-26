JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Milawati Koordinasi dengan Direktorat Perdata, Bahas Pengawasan Notaris

Kakanwil Milawati Koordinasi dengan Direktorat Perdata, Bahas Pengawasan Notaris

Selasa, 26 Mei 2026 – 16:53 WIB
Kakanwil Milawati Koordinasi dengan Direktorat Perdata, Bahas Pengawasan Notaris - JPNN.com Bali
Kakanwil Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, melaksanakan koordinasi dengan Direktur Perdata, Henry Sulaiman, Selasa (26/05). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kakanwil Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, melaksanakan koordinasi dengan Direktur Perdata, Henry Sulaiman, Selasa (26/05).

Koordinasi ini dalam rangka memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Koordinasi ini dilakukan untuk membahas penanganan pengaduan masyarakat terkait notaris.

Baca Juga:

Kakanwil Milawati meminta arahan mengenai sejumlah permasalahan notaris yang sedang menjadi perhatian di NTB.

Dalam pertemuan tersebut, Henry Sulaiman menyampaikan agar setiap permasalahan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Milawati juga turut menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan notaris berjalan secara akuntabel, profesional, dan sesuai ketentuan.

Baca Juga:

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB akan menyampaikan data permasalahan notaris di NTB secara resmi kepada Direktorat Perdata untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut. (jpnn)

Kakanwil Milawati meminta arahan mengenai sejumlah permasalahan notaris yang sedang menjadi perhatian di NTB.

Redaktur & Reporter : Ali Mustofa

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB notaris Direktorat Perdata Kemenkum RI

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bursa Transfer: Johnny Jansen Incar Pemain Baru Musim Depan, Ada Syaratnya - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer: Johnny Jansen Incar Pemain Baru Musim Depan, Ada Syaratnya

  2. Bali United Kalah Bersaing di Super League, Johnny Jansen: Saya Kurang Puas! - JPNN.com Bali

    Bali United Kalah Bersaing di Super League, Johnny Jansen: Saya Kurang Puas!

  3. Persib Hattrick Juara, Ini Daftar Penghargaan Super League 2025-2026 - JPNN.com Bali

    Persib Hattrick Juara, Ini Daftar Penghargaan Super League 2025-2026

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU