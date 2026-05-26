Kakanwil Milawati Koordinasi dengan Direktorat Perdata, Bahas Pengawasan Notaris

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kakanwil Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, melaksanakan koordinasi dengan Direktur Perdata, Henry Sulaiman, Selasa (26/05).

Koordinasi ini dalam rangka memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Koordinasi ini dilakukan untuk membahas penanganan pengaduan masyarakat terkait notaris.

Kakanwil Milawati meminta arahan mengenai sejumlah permasalahan notaris yang sedang menjadi perhatian di NTB.

Dalam pertemuan tersebut, Henry Sulaiman menyampaikan agar setiap permasalahan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.

Milawati juga turut menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan notaris berjalan secara akuntabel, profesional, dan sesuai ketentuan.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB akan menyampaikan data permasalahan notaris di NTB secara resmi kepada Direktorat Perdata untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut. (jpnn)