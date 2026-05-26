Pembentukan Ekosistem KI di NTB Banyak Tantangan, Kakanwil Blak-blakan dengan DJKI

Selasa, 26 Mei 2026 – 16:45 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Kerja Sama Pemberdayaan dan Edukasi (KSPE) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Selasa (26/5). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Kerja Sama Pemberdayaan dan Edukasi (KSPE) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Selasa (26/5).

Koordinasi tersebut dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita dan diterima oleh Direktur KSPE DJKI, Yasmon beserta jajaran.

Pertemuan tersebut membahas penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Khususnya terkait pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) pada perguruan tinggi serta pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Milawati menyampaikan bahwa sejumlah Sentra KI telah terbentuk di wilayah NTB.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat dukungan dan pendampingan dari DJKI terkait dengan pendaftaran merek kolektif bagi KDMP.

“Beberapa Sentra KI telah terbentuk di NTB, tetapi untuk merek kolektif bagi KDMP masih mengalami kendala.

Kami berharap koordinasi ini dapat memperkuat langkah Kanwil dalam mendorong pengembangan layanan kekayaan intelektual di daerah,” ujar Kakanwil Milawati.

TAGS   kekayaan intelektual Ekosistem Kekayaaan Intelektual NTB Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati DJKI Sentra KI Koperasi Merah Putih Pendaftaran Merek Kolektif

