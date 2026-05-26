410 Perseroan Perorangan Terdaftar di NTB, Kakanwil Milawati Ungkap Hambatan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Jakarta, Senin kemarin (25/5).

Kakanwil I Gusti Putu Milawati memimpin rombongan didampingi Kadiv Yankum Anna Ernita dan Kepala Bidang Pelayanan AHU Puri Adriatik Chasanova.

Koordinasi dilakukan sebagai upaya penguatan pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Pertemuan pertama dilaksanakan bersama Sekretaris Direktorat Jenderal AHU dan diterima langsung oleh Andi Yulia Hertaty.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Milawati menyampaikan capaian pelaksanaan diseminasi layanan Perseroan Perorangan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Bima, dan Kota Bima.

Dari kegiatan tersebut, tercatat sebanyak 410 Perseroan Perorangan telah berhasil terdaftar hingga Mei 2026.

Kakanwil Milawati juga menyampaikan sejumlah kendala yang masih dihadapi di lapangan, khususnya terkait persepsi pelaku UMKM terhadap legalitas usaha dan kewajiban perpajakan.

“Sebagian pelaku UMKM masih takut dengan sistem perpajakan setelah memiliki legalitas usaha.