Kanwil Kemenkum NTB dan DPD KAI Bahas Kolaborasi Gerakan Seribu Paralegal

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan rapat persiapan kolaborasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) NTB secara virtual, Kamis (21/5).

Pertemuan ini membahas penguatan akses keadilan bagi masyarakat melalui pelatihan paralegal dan layanan bantuan hukum.

Rapat dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, penyuluh hukum, serta jajaran pengurus DPD KAI NTB.

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya terkait program DPD KAI NTB Tahun 2026 bertajuk Gerakan Seribu Paralegal.

Kakanwil Milawati menyampaikan bahwa NTB memiliki 1.166 Posbankum dengan total 17.490 anggota yang perlu mendapatkan pelatihan paralegal.

Menurutnya, kolaborasi bersama KAI dapat membantu mempercepat penguatan kapasitas paralegal di tingkat desa dan kelurahan.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Kehadiran paralegal sangat penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum secara langsung di tengah masyarakat,” ujar Kakanwil Milawati.