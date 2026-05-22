Seminar Bisnis FORMASI 2026: Kemenkum NTB Sentil Pentingnya Perlindungan Merek

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mendorong mahasiswa dan pelaku usaha muda untuk melindungi Kekayaan Intelektual (KI) demi membangun bisnis yang berdaya saing.

Pesan ini disampaikan dalam Seminar Bisnis FORMASI 2026 bertajuk “From Idea into Brand: Mengubah Ide Sederhana Menjadi Bisnis dengan Branding yang Kuat dan Kreatif” yang digelar UKM FORMASI FHISIP Universitas Mataram, Kamis (21/5).

Dalam seminar tersebut, materi mengenai Kekayaan Intelektual disampaikan oleh I Nyoman Sanistrya Utaya, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Kemenkum NTB.

Ia menjelaskan pentingnya mengenali jenis Kekayaan Intelektual sebelum melakukan pendaftaran, karena setiap bentuk KI memiliki karakteristik dan perlindungan hukum yang berbeda.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai prosedur dasar pendaftaran merek, pentingnya pendaftaran sejak dini, serta risiko hukum yang dapat muncul apabila pelaku usaha terlambat melindungi mereknya.

Salah satu hal yang ditekankan yakni perlindungan merek dapat membantu pelaku usaha mencegah sengketa, membangun kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing produk.

Selain materi KI, seminar juga menghadirkan narasumber dari kalangan pelaku usaha dan akademisi.

Gazanfar Husein, Owner Es Coklat Maharani membagikan pengalaman membangun usaha dengan menekankan pentingnya konsistensi kualitas produk, identitas usaha yang autentik, serta kemampuan menerima kritik dalam mengembangkan bisnis.