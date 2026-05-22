JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Seminar Bisnis FORMASI 2026: Kemenkum NTB Sentil Pentingnya Perlindungan Merek

Seminar Bisnis FORMASI 2026: Kemenkum NTB Sentil Pentingnya Perlindungan Merek

Jumat, 22 Mei 2026 – 09:14 WIB
Seminar Bisnis FORMASI 2026: Kemenkum NTB Sentil Pentingnya Perlindungan Merek - JPNN.com Bali
Seminar Bisnis FORMASI 2026 bertajuk “From Idea into Brand: Mengubah Ide Sederhana Menjadi Bisnis dengan Branding yang Kuat dan Kreatif” yang digelar UKM FORMASI FHISIP Universitas Mataram, Kamis (21/5). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mendorong mahasiswa dan pelaku usaha muda untuk melindungi Kekayaan Intelektual (KI) demi membangun bisnis yang berdaya saing.

Pesan ini disampaikan dalam Seminar Bisnis FORMASI 2026 bertajuk “From Idea into Brand: Mengubah Ide Sederhana Menjadi Bisnis dengan Branding yang Kuat dan Kreatif” yang digelar UKM FORMASI FHISIP Universitas Mataram, Kamis (21/5).

Dalam seminar tersebut, materi mengenai Kekayaan Intelektual disampaikan oleh I Nyoman Sanistrya Utaya, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Kemenkum NTB.

Baca Juga:

Ia menjelaskan pentingnya mengenali jenis Kekayaan Intelektual sebelum melakukan pendaftaran, karena setiap bentuk KI memiliki karakteristik dan perlindungan hukum yang berbeda.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai prosedur dasar pendaftaran merek, pentingnya pendaftaran sejak dini, serta risiko hukum yang dapat muncul apabila pelaku usaha terlambat melindungi mereknya.

Salah satu hal yang ditekankan yakni perlindungan merek dapat membantu pelaku usaha mencegah sengketa, membangun kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing produk.

Baca Juga:

Selain materi KI, seminar juga menghadirkan narasumber dari kalangan pelaku usaha dan akademisi.

Gazanfar Husein, Owner Es Coklat Maharani membagikan pengalaman membangun usaha dengan menekankan pentingnya konsistensi kualitas produk, identitas usaha yang autentik, serta kemampuan menerima kritik dalam mengembangkan bisnis.

Kanwil Kemenkum NTB mendorong mahasiswa dan pelaku usaha muda untuk melindungi Kekayaan Intelektual (KI) demi membangun bisnis yang berdaya saing.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Seminar Seminar Bisnis Kemenkum NTB universitas mataram Perlindungan Merek kekayaan intelektual Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dewa United vs Bali United: Ambisi Riekerink Masih Sama, Sentil Persebaya - JPNN.com Bali

    Dewa United vs Bali United: Ambisi Riekerink Masih Sama, Sentil Persebaya

  2. Joao Ferrari Tebar Ancaman Menjelang Kontra Dewa United, Statistiknya Amazing - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Tebar Ancaman Menjelang Kontra Dewa United, Statistiknya Amazing

  3. Dewa United vs Bali United: Johnny Jansen Janji Tampil Habis-habisan, Penting - JPNN.com Bali

    Dewa United vs Bali United: Johnny Jansen Janji Tampil Habis-habisan, Penting

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU