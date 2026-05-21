Susu Kuda Liar Sumbawa Diawasi Ketat Kemenkum NTB, Ada Apa?

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan pengawasan terhadap produk Indikasi Geografis Susu Kuda Liar di Pulau Sumbawa, Rabu kemarin (20/5).

Langkah pengawasan ini sebagai upaya menjaga kualitas, karakteristik, dan reputasi produk unggulan daerah.

Kegiatan pengawasan dilakukan pada usaha Susu Kuda dan Permen Susu Sapi milik Siti Aisyah.

Siti Aisyah menjelaskan bahwa usahanya telah memiliki sertifikat merek serta sejumlah sertifikat pendukung lainnya.

Tim Pengawasan Indikasi Geografis Kanwil Kemenkum NTB mengingatkan anggota Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Susu Kuda Liar untuk terus menjaga kualitas produk sesuai karakteristik dan reputasi yang tercantum dalam dokumen deskripsi Indikasi Geografis.

Tim juga menyampaikan bahwa rencana pengembangan usaha melalui pendaftaran merek kolektif UMKM dapat didorong dengan rekomendasi dari Diskoperindag Sumbawa.

Pelaku usaha juga dapat memperkuat legalitas melalui pendaftaran badan hukum perseroan perorangan.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa pengawasan Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan terhadap hak MPIG sekaligus upaya menjaga nilai ekonomi produk khas daerah.