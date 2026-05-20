Kemenkum NTB Memperketat Pengawasan Produk IG, Jaga Mutu Madu Hutan Sumbawa

Rabu, 20 Mei 2026 – 22:16 WIB
Tim Pengawasan Indikasi Geografis (IG) Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan pengawasan terhadap produk Madu Hutan Sumbawa di Desa Dulang, Kecamatan Batulanteh, Sumbawa. Rabu (20/5). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Tim Pengawasan Indikasi Geografis (IG) Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan pengawasan terhadap produk Madu Hutan Sumbawa di Desa Dulang, Kecamatan Batulanteh, Sumbawa. Rabu (20/5).

Pengawasan ini untuk menjaga kualitas dan reputasi produk Indikasi Geografis (IG).

Dalam kegiatan tersebut, tim diterima langsung Sekretaris Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Madu Hutan Sumbawa, Junaidi Zen.

Pengawasan dilakukan melalui observasi dan wawancara terkait proses produksi, kualitas madu, serta pengelolaan produk turunan.

Dari hasil pengawasan, diketahui kadar air madu pada musim panen ini mencapai 23 persen.

Kondisi tersebut dipengaruhi musim penghujan yang meningkatkan kelembapan lingkungan. Meski tetap dijual, madu dengan kadar air di atas standar tidak menggunakan label Indikasi Geografis.

Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen, karena label IG merupakan jaminan kualitas dan reputasi produk.

Tim juga mencatat adanya inovasi yang dilakukan anggota MPIG, salah satunya perubahan metode pengolahan dari teknik pemerasan menjadi teknik penirisan untuk menjaga mutu madu.

