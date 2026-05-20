Kadiv PPPH Desak Pemda Eksekusi Anev Perda 2026: Jangan Cuma Jadi Dokumen!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB mendorong pemerintah daerah menindaklanjuti hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2026.

Hal tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi yang digelar, Rabu (20/5) di aula Kanwil Kemenkum NTB secara hybrid.

Kemenkum NTB memastikan peraturan daerah tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kadiv PPPH Edward James Sinaga menyampaikan bahwa peraturan daerah atau perda memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.

Perda tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan perlindungan hak masyarakat.

“Perda harus mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan perlu ditindaklanjuti secara nyata, bukan hanya berhenti sebagai dokumen laporan,” ujar Edward James Sinaga.

Edward James Sinaga juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah hadir dan memberikan laporan perkembangan, baik secara langsung maupun virtual.