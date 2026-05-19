Kemenkum NTB Gelar Pelatihan Paralegal, Genjot Masyarakat Sadar Hukum

bali.jpnn.com, MATARAM - Komitmen untuk mendekatkan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat di tingkat desa dan komunitas terus digenjot.

Langkah nyata ini diwujudkan oleh Kanwil Kemenkum NTB dengan resmi membuka Pelatihan Paralegal Kabupaten Lombok Tengah dan Dompu Tahun 2026 yang digelar secara daring, Selasa (19/5).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa paralegal memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan akses keadilan.

Menurutnya, keberadaan paralegal diharapkan dapat membantu masyarakat memahami persoalan hukum secara lebih sederhana.

Keberadaan paralegal sekaligus memberikan pendampingan awal terhadap permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan sekitar.

“Paralegal merupakan bagian penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta mampu menjadi penggerak kesadaran hukum di tengah masyarakat, membantu memberikan informasi hukum yang benar.

Dengan pelatihan ini, kami mendorong penyelesaian persoalan hukum secara bijak dan sesuai ketentuan,” ujar Kakanwil Milawati.