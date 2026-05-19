JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Gelar Pelatihan Paralegal, Genjot Masyarakat Sadar Hukum

Kemenkum NTB Gelar Pelatihan Paralegal, Genjot Masyarakat Sadar Hukum

Selasa, 19 Mei 2026 – 20:21 WIB
Kemenkum NTB Gelar Pelatihan Paralegal, Genjot Masyarakat Sadar Hukum - JPNN.com Bali
Kemenkum NTB dengan resmi membuka Pelatihan Paralegal Kabupaten Lombok Tengah dan Dompu Tahun 2026 yang digelar secara daring, Selasa (19/5). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Komitmen untuk mendekatkan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat di tingkat desa dan komunitas terus digenjot.

Langkah nyata ini diwujudkan oleh Kanwil Kemenkum NTB dengan resmi membuka Pelatihan Paralegal Kabupaten Lombok Tengah dan Dompu Tahun 2026 yang digelar secara daring, Selasa (19/5).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa paralegal memiliki peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan akses keadilan.

Baca Juga:

Menurutnya, keberadaan paralegal diharapkan dapat membantu masyarakat memahami persoalan hukum secara lebih sederhana.

Keberadaan paralegal sekaligus memberikan pendampingan awal terhadap permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan sekitar.

“Paralegal merupakan bagian penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Baca Juga:

Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta mampu menjadi penggerak kesadaran hukum di tengah masyarakat, membantu memberikan informasi hukum yang benar.

Dengan pelatihan ini, kami mendorong penyelesaian persoalan hukum secara bijak dan sesuai ketentuan,” ujar Kakanwil Milawati.

Kemenkum NTB dengan resmi membuka Pelatihan Paralegal Kabupaten Lombok Tengah dan Dompu Tahun 2026 yang digelar secara daring, Selasa (19/5).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati paralegal pelatihan paralegal lombok tengah Dompu Masyarakat Sadar Hukum

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Made Tito is Back, Cetak Gol Emosional ke Gawang Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Made Tito is Back, Cetak Gol Emosional ke Gawang Bhayangkara FC

  2. Jadwal Super League: Laga Penentu Persib Juara & Persis Solo Degradasi? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Laga Penentu Persib Juara & Persis Solo Degradasi?

  3. Lini Serang BFC Tumpul, Paul Munster Kecewa Berat: Buang Banyak Peluang! - JPNN.com Bali

    Lini Serang BFC Tumpul, Paul Munster Kecewa Berat: Buang Banyak Peluang!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU