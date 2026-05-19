DPRD Bima Optimalisasi 11 Ranperda, Ini Saran Kakanwil Milawati

Selasa, 19 Mei 2026 – 20:03 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bima Nazarudin, Senin (18/5) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima kunjungan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bima Nazarudin, Senin (18/5) kemarin.

Kunjungan ini selain dalam rangka silaturahmi juga berkonsultasi terkait penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerahnya.

Pertemuan ini menjadi ruang diskusi antara DPRD Bima dan Kanwil Kemenkum NTB untuk memperkuat sinergi dalam menghasilkan regulasi daerah yang lebih berkualitas, terarah, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Nazarudin menyampaikan bahwa Kabupaten Bima saat ini memiliki 11 rancangan peraturan daerah yang telah masuk dalam Program Legislasi Daerah atau Prolegda.

Namun, rancangan tersebut belum masuk ke tahap pembahasan di DPRD Bima.

Oleh karena itu, pihaknya berkonsultasi mengenai langkah yang perlu dilakukan agar proses pembentukan regulasi dapat berjalan lebih optimal.

Nazarudin juga membahas terkait  idealnya pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, termasuk mekanisme kajian terhadap peraturan yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Ia juga menyoroti pentingnya peran DPRD dalam menyosialisasikan perda yang telah diundangkan agar dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

TAGS   DPRD Bima Ranperda Kemenkum NTB Organisasi Bantuan Hukum Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

