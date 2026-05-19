Kemenkum NTB Gencar Diseminasi Perseroan Perorangan, Sasar Kota Bima

Selasa, 19 Mei 2026 – 13:58 WIB
Kadiv Yankum Kemenkum NTB Anna Ernita melaksanakan koordinasi persiapan kegiatan Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan di Kota Bima, Selasa (19/5). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, BIMA - Kanwil Kemenkum NTB melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan koordinasi persiapan kegiatan Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan di Kota Bima, Selasa (19/5).

Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan di Ruang UKPBJ Kota Bima sebagai langkah memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (20/5) besok.

Koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Anna Ernita.

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah aspek teknis pelaksanaan kegiatan, mulai dari kesiapan rangkaian acara hingga agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kegiatan koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dengan Pemkot Bima dalam mendukung pelaksanaan layanan administrasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait layanan Perseroan Perorangan.

Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait layanan Perseroan Perorangan serta memperluas akses layanan administrasi hukum di daerah.

“Kami berharap kegiatan diseminasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai kemudahan layanan Perseroan Perorangan.

Koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah Kota Bima menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan terlaksana secara optimal,” ujar Anna Ernita.

Kementerian Hukum NTB optimistis pelaksanaan Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan di Kota Bima dapat berlangsung lancar.
