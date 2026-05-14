Seminar Bisnis 2026: Kakanwil Milawati Dorong Mahasiswa Lindungi Ide dan Brand

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi Panitia Seminar Bisnis 2026 Universitas Mataram (Unram), Rabu kemarin (13/5/2026).

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita.

Ketua Panitia Seminar Bisnis 2026, Nabila Azahra Junaidi, menyampaikan bahwa kegiatan ini akan digelar pada 21 Mei 2026 mendatang.

Seminar ini mengangkat tema “From Idea into Brand: Mengubah Ide Sederhana Menjadi Bisnis Dengan Branding yang Kuat dan Kreatif”.

Audiensi ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi sekaligus permohonan dukungan Kanwil Kemenkum NTB dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati, menyambut baik inisiatif mahasiswa Universitas Mataram yang mengangkat tema mengenai pengembangan ide menjadi brand.

Baca Juga: Kemenkum NTB Kawal Implementasi Regulasi Baru di Rakernis Polda Nusa Tenggara Barat

Menurutnya, tema tersebut selaras dengan pentingnya pemahaman Kekayaan Intelektual bagi generasi muda.

Khususnya mahasiswa yang memiliki potensi besar dalam menciptakan inovasi, membangun usaha kreatif, serta melindungi hasil karya dan ide bisnisnya.