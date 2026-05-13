Kakanwil Milawati Menghadiri Pelantikan & Madrasah Kader ISNU NTB, Ini Pesannya

bali.jpnn.com, MATARAM - ‎Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati hadir langsung dalam prosesi Pelantikan dan Madrasah Kader Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (13/5).

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dirangkai dengan seminar bertajuk “Mengukuhkan Peran Intelektual Perguruan Tinggi dan Bangsa”, sebuah forum strategis dalam mempertegas kontribusi para sarjana bagi kemajuan daerah dan negara.

‎Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Lombok Raya, Kota Mataram tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PP ISNU Phil. H. Kamaruddin Amin dan jajaran pengurus PW ISNU NTB.

Baca Juga: Kemenkum NTB Kawal Implementasi Regulasi Baru di Rakernis Polda Nusa Tenggara Barat

Ketua Umum PP ISNU Kamaruddin Amin melantik langsung jajaran PW ISNU NTB yang baru.

Dalam kepengurusan periode 2026–2031 itu, Zamroni Aziz dipercaya sebagai Ketua PW ISNU NTB, sementara Cahya Samudra mengemban amanah sebagai Sekretaris PW ISNU NTB.

‎‎Agenda ini menjadi momentum konsolidasi kaum intelektual Nahdliyin di NTB dengan melibatkan akademisi, birokrat, profesional, tokoh pendidikan, hingga kalangan muda NU dari berbagai daerah.

‎‎Selain prosesi pelantikan, kegiatan juga dirangkaikan dengan Madrasah Kader ISNU (MKISNU) yang menjadi forum penguatan kaderisasi sarjana Nahdlatul Ulama di NTB

‎‎Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai mampu memperkuat peran kaum intelektual dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional.