Notaris Pengganti Resmi Dilantik, Kakanwil Milawati Sentil Tanggung Jawab Profesi

Rabu, 13 Mei 2026 – 17:45 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melantik dan menggambil sumpah notaris pengganti, Rabu (13/5). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Pengganti untuk wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima, Rabu (13/5).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dan dihadiri para Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat manajerial dan non manajerial.

Hadir juga Majelis Pengawas Daerah Notaris, Ikatan Notaris Indonesia Provinsi NTB, dan para tamu undangan lainnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kenotariatan tetap berjalan optimal di tengah pelaksanaan cuti maupun kondisi berhalangan sementara dari notaris definitif.

Kakanwil Milawati menegaskan bahwa Notaris Pengganti memiliki peran penting dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

“Pelantikan hari ini bukan sekedar seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk meneguhkan komitmen dan tanggung jawab profesi kenotariatan,” ujar Kakanwil Milawati.

Ia menambahkan bahwa Notaris Pengganti tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memegang amanah besar sebagai pejabat umum yang menjaga kepercayaan publik atas setiap akta yang dibuat.

Kakanwil juga menekankan agar Notaris Pengganti mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi kode etik profesi.

