Kakanwil Milawati Melantik Pejabat Non-Manajerial, Ini Pesannya, Simak

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Non-Manajerial, Rabu (13/5).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, dan dihadiri para Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat manajerial dan non-manajerial, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Ryan Pratama resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai Pranata Komputer.

Sebelumnya, Ryan Pratama mengemban jabatan sebagai Pengendali Konten Internet.

Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia dan transformasi digital di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.

Kakanwil Milawati menyampaikan bahwa pelantikan pejabat non-manajerial merupakan langkah penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Menurutnya, peran Pranata Komputer saat ini sangat strategis dalam menunjang pelayanan dan kinerja organisasi.

“Di era digital ini, peran Pranata Komputer tidak lagi sebatas pengelola teknis, tetapi menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien serta berbasis teknologi informasi,” ujar Kakanwil Milawati.