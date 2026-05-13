DPD KAI Siap Bantu Kemenkum NTB Cetak Paralegal, Perluas Akses Keadilan

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat menerima audiensi pengurus DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB, Selasa (12/5) kemarin.

Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam peningkatan akses keadilan bagi masyarakat melalui program pelatihan paralegal dan penguatan layanan bantuan hukum.

‎Perwakilan DPD KAI NTB diterima langsung Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv PPPH Edward James Sinaga.

‎Dalam pertemuan tersebut, DPD KAI NTB menyampaikan program tahun 2026 bertajuk Gerakan Seribu Paralegal yang bertujuan mencetak paralegal di berbagai daerah melalui kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum NTB.

Selain menyatakan kesiapan dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal, DPD KAI juga siap memberikan pembinaan kepada para paralegal.

Termasuk menyediakan beasiswa pendidikan advokat bagi lulusan S1 Hukum yang berminat melanjutkan pendidikan profesi advokat.

‎‎Perwakilan DPD KAI NTB, Alfan, turut menyampaikan rencana pelaksanaan Kongres Nasional KAI di Kota Mataram pada 5–6 Juni 2026.

Dalam agenda tersebut akan digelar pelayanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat serta seminar nasional bertema Intelektual dan Sosial.