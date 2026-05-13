JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Bedah Raperbup Penghasilan Perumda Bariri, Ada Catatan

Kemenkum NTB Bedah Raperbup Penghasilan Perumda Bariri, Ada Catatan

Rabu, 13 Mei 2026 – 10:47 WIB
Kemenkum NTB Bedah Raperbup Penghasilan Perumda Bariri, Ada Catatan - JPNN.com Bali
Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga memimpin Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sumbawa Barat di ruang Mandalika, Selasa (12/5) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sumbawa Barat di ruang Mandalika, Selasa (12/5) kemarin.

Rapat ini membahas Raperbup Sumbawa Barat tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Organ dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bariri Aneka Usaha.

Rapat harmonisasi tersebut dipimpin Kadiv PPPH Edward James Sinaga, serta dihadiri Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Baca Juga:

Hadir juga Tim Perancang Perundang-undangan Kabupaten Sumbawa Barat, Tim Penata Kelola Hukum Kabupaten Sumbawa Barat, dan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB.

Edward James Sinaga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir secara langsung dalam proses harmonisasi tersebut.

Ia menegaskan bahwa harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah disusun secara tepat, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Baca Juga:

Staf Ahli Bupati Sumbawa Barat Sri Ayu Idayani menyampaikan bahwa penyusunan Raperbup ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan adanya dasar hukum yang jelas dalam penetapan penghasilan bagi direksi, dewan pengawas, dan pegawai Perumda Bariri Aneka Usaha.

Sebelumnya, penetapan penghasilan masih mengacu pada Surat Keputusan Bupati karena belum terdapat acuan khusus yang mengatur secara rinci mengenai hal tersebut.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Sumbawa Barat di ruang Mandalika, Selasa (12/5) kemarin.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kadiv PPPH Edward James Sinaga harmonisasi Perumda Bariri Aneka Usaha Pemkab Sumbawa Barat Raperbup Penghasilan Perumda Bariri Aneka Usaha

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persib, Bali United kontra BFC, Persik versus Persija

  2. Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit - JPNN.com Bali

    Perubahan Taktik Kunci Kemenangan Borneo FC, Lefundes Blak-blakan Puji Wasit

  3. Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial - JPNN.com Bali

    Fabio Lefundes Sentil Bojan Hodak Setelah Bekuk Bali United, Ada Kata Sial

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU