Kemenkum NTB Teken 24 Perjanjian Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan BNNP

Rabu, 13 Mei 2026 – 09:49 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyaksikan penandatanganan PKS dengan 24 peguruan tinggi dan BNNP NTB di aula, Selasa (12/5) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan penandatanganan 24 Perjanjian Kerja Sama atau PKS di Aula, Selasa (12/5).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan What’s Up Campus Calls Out, Penandatanganan PKS Serentak, dan Penyerahan Sertifikat Ekspresi Budaya Tradisional Tahun 2026.

Penandatanganan PKS ini menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB dalam memperluas sinergi dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta lembaga terkait.

Di NTB, kerja sama tersebut melibatkan 23 perguruan tinggi dan BNN Provinsi NTB.

Secara nasional, kegiatan ini menjadi bagian dari penandatanganan lebih dari 1.000 PKS antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan perguruan tinggi dan lembaga daerah di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB Marjuki menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat.

Kerja sama ini dinilai penting dalam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan mahasiswa.

Melalui diskusi yang berlangsung terbuka dan penuh kekeluargaan, BNN berharap sinergi tersebut dapat memperluas edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya narkoba.

