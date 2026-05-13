Kemenkum NTB Persiapan Gelar Pelatihan Paralegal di Loteng, Dompu & Bima

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan pelatihan paralegal di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Dompu dan Bima.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Edward James Sinaga di Ruang Kepala Divisi P3H, Senin (11/5).

Rapat tersebut membahas kesiapan pelaksanaan pelatihan paralegal yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Juni 2026 di tiga kabupaten tersebut.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan pemahaman hukum masyarakat melalui penguatan kapasitas paralegal di daerah.

Kadiv P3H Edward James Sinaga menegaskan pentingnya koordinasi dan kesiapan seluruh zona agar pelaksanaan pelatihan berjalan optimal serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pelatihan paralegal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum dan penguatan kesadaran hukum di daerah.

Baca Juga: Kemenkum NTB Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Layanan Perseroan Perorangan

Oleh karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan secara maksimal,” ujar Edward James Sinaga.

Dalam rapat tersebut, masing-masing zona memaparkan perkembangan persiapan kegiatan, mulai dari koordinasi dengan pemerintah daerah hingga kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan.