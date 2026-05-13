Kemenkum NTB Monitoring Notaris Baru di Lombok Timur, Ada Apa?

bali.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi layanan AHU di Kabupaten Lombok Timur, Senin (11/5).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Puri Adriatik Chasanova bersama tim.

Tim Kemenkum NTB melakukan kunjungan ke sejumlah notaris baru yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Timur.

Baca Juga: Kemenkum NTB Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Layanan Perseroan Perorangan

Ada Notaris Miftahurrahman, Notaris Tegar Aji Payoga, dan Notaris Puspita Jian Andrina.

Puri Adriatik Chasanova menjelaskan bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan kesiapan para notaris baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik dari sisi sarana prasarana maupun administrasi pembukuan kantor.

“Setelah pelantikan 33 notaris baru pada Februari 2026 lalu, terdapat tiga notaris yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Timur.

Oleh karena itu, kami ingin memastikan kesiapan mereka agar dapat memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat,” ujar Puri Adriatik Chasanova.

Selain meninjau kesiapan pelayanan, Puri Adriatik Chasanova juga mengingatkan pentingnya penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).