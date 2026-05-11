IRH 2026: Kanwil Kemenkum NTB Sorot Pentingnya Ketelitian dan Kolaborasi

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) bersama Tim Asesor dan Tim Sekretariat Wilayah, Senin (11/5).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum NTB serta Tim Kerja Penilaian IRH Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-Provinsi NTB.

Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk penguatan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan penilaian IRH tahun 2026.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah di NTB yang telah aktif melaksanakan proses unggah data dukung IRH.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan keseriusan seluruh daerah dalam mendukung reformasi hukum yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan tim pendamping menjadi kunci dalam menyelaraskan persepsi penilaian mandiri IRH.

Kami berharap seluruh proses dapat berjalan optimal hingga batas akhir pengajuan,” ujar Kakanwil Milawati.

Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, menekankan pentingnya ketelitian dalam proses pengunggahan data dukung dan penyelesaian administrasi penilaian IRH.