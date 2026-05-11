Car Free Nite Lombok Barat Raih Sertifikat Merek, Kakanwil & Bupati Zaini Merespons

Senin, 11 Mei 2026 – 12:41 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyerahkan sertifikat merek “Car Free Nite” kepada Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini di Giri Menang Park, Sabtu (9/5) malam. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB menyerahkan sertifikat merek “Car Free Nite” kepada Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, dengan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, di sela kegiatan Festival Seni Hampir Punah yang berlangsung di Giri Menang Park, Sabtu (9/5) malam.

‎Momentum tersebut menjadi bentuk dukungan nyata Kanwil Kemenkum NTB terhadap upaya Pemkab Lombok Barat dalam melindungi karya kreatif dan program unggulan daerah melalui kekayaan intelektual.

“Car Free Nite” dinilai tidak hanya sebagai sarana hiburan masyarakat, tetapi juga sebagai identitas kreatif daerah yang memiliki nilai ekonomi dan budaya.

‎Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat KI merupakan langkah penting untuk melindungi sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah.

‎‎"Car Free Nite yang dipadukan dengan festival budaya merupakan kegiatan positif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung perkembangan UMKM lokal," ujar Kakanwil Milawati.

‎Kakanwil ‎Milawati berharap semakin banyak pelaku UMKM yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya, baik berupa hak cipta maupun merek.

Ia turut mengimbau para pelaku usaha untuk mendaftarkan Perseroan Perorangan guna memperkuat legalitas usaha mereka.

