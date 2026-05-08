JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini 19 Kampus di Bima & Dompu Didorong Bentuk Sentra KI, Amankan Karya Riset

19 Kampus di Bima & Dompu Didorong Bentuk Sentra KI, Amankan Karya Riset

Jumat, 08 Mei 2026 – 18:24 WIB
19 Kampus di Bima & Dompu Didorong Bentuk Sentra KI, Amankan Karya Riset - JPNN.com Bali
Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi intensif selama tiga hari (5–7 Mei 2026) di wilayah Dompu dan Bima untuk mendorong pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di sejumlah perguruan tinggi. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, BIMA - Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi intensif selama tiga hari (5–7 Mei 2026) di wilayah Dompu dan Bima.

Fokus utama kegiatan ini adalah pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 19 perguruan tinggi setempat.

Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem riset, mendorong inovasi, serta memastikan perlindungan hukum atas karya intelektual di lingkungan akademis.

Baca Juga:

Selama tiga hari penuh, tim terjun langsung menyambangi berbagai perguruan tinggi untuk mendorong percepatan pembentukan Sentra KI.

Kehadiran Sentra KI ini diproyeksikan sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan konsultasi, pendampingan, hingga fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi dosen, mahasiswa, maupun masyarakat umum.

Lebih dari sekadar administratif, Sentra KI menjadi perpanjangan tangan Kanwil Kemenkum NTB dalam mengedukasi sivitas akademika mengenai krusialnya perlindungan hak cipta, merek, paten, hingga desain industri.

Baca Juga:

Dalam pemaparannya, tim menjelaskan bahwa keberadaan Sentra KI tidak hanya mendukung perlindungan karya intelektual, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi perguruan tinggi.

Bagi dosen, pendaftaran KI dapat mendukung peningkatan angka kredit dan rekam jejak akademik.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi intensif selama tiga hari (5–7 Mei 2026) di wilayah Dompu dan Bima.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Sentra Kekayaan Intelektual Sentra KI riset Dompu Bima kota bima

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN - JPNN.com Bali

    Erick Thohir Pamer Fasilitas Bali United Training Center ke Delegasi ASEAN

  2. Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing - JPNN.com Bali

    Posisi Bali United Rumit, Target Lima Besar Terancam Lepas, Johnny Jansen Pusing

  3. Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU