Kemenkum NTB dan GMNI Mataram Menjajaki Kolaborasi Layanan Posbankum Desa

Jumat, 08 Mei 2026 – 06:26 WIB
Kabag ata Usaha dan Umum M. Amin Imran, didampingi Penyuluh Hukum Ahli Madya, Regina Wiwin, menyambut hangat kehadiran para pengurus DPC GMNI Kota Mataram, Kamis (7/5) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menerima kunjungan audiensi dari DPC GMNI Kota Mataram pada Kamis (7/5).

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkenalkan struktur organisasi GMNI sekaligus menjajaki peluang kolaborasi dalam memperkuat pelayanan hukum bagi masyarakat.

Mewakili Kakanwil Kemenkum NTB, Kabag ata Usaha dan Umum M. Amin Imran, didampingi Penyuluh Hukum Ahli Madya, Regina Wiwin, menyambut hangat kehadiran para pengurus DPC GMNI Kota Mataram.

Dalam diskusi tersebut, DPC GMNI Mataram menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam program strategis Kanwil, terutama pada layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan.

Termasuk pengembangan kapasitas melalui pelatihan paralegal.

DPC GMNI Kota Mataram juga berharap dapat memperoleh informasi dan sosialisasi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai bagian dari peningkatan pemahaman hukum di kalangan generasi muda.

Pada kesempatan yang sama, DPC GMNI Kota Mataram turut menyampaikan rencana pelaksanaan Diskusi Publik bertema “Modernisasi dan Regenerasi Gerakan Marhaenis di Tengah Arus Globalisasi”.

Kegiatan tersebut bertujuan mendorong peran aktif generasi muda dalam menjawab tantangan perkembangan zaman sekaligus memperkuat semangat kebangsaan dan partisipasi sosial.

TAGS   Kemenkum NTB DPC GMNI Kota Mataram Posbankum paralegal Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

