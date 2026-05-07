Kakanwil Milawati Monitoring LBH Ksatria, Sentil Pelayanan Hukum Gratis

bali.jpnn.com, BIMA - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Tim Penyuluh Hukum melakukan monitoring terhadap LBH Ksatria Kota Bima, Kamis (7/5).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua LBH Ksatria Kota Bima Agus Hartawan beserta jajaran pengurus.

Monitoring dilakukan sebagai bentuk penguatan peran organisasi bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Kakanwil Milawati menegaskan bahwa tugas utama pemberi bantuan hukum adalah memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Dasarnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

“Tugas utama organisasi bantuan hukum adalah memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap mendapatkan akses layanan hukum secara gratis dan berkeadilan,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Ketua LBH Ksatria Kota Bima Agus Hartawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

Agus Hartawan menyebut Kantor LBH Ksatria yang digunakan masih bersifat kontrak, tetapi pelayanan bantuan hukum tetap berjalan optimal.