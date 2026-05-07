Kakanwil Milawati & Wali Kota Bima Bahas Perlindungan Tenuh hingga Posbankum

bali.jpnn.com, BIMA - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melakukan audiensi strategis dengan Wali Kota Bima, H. A. Rahman, Kamis (7/5).

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkokoh kolaborasi dalam berbagai sektor krusial, mulai dari harmonisasi regulasi daerah, perluasan jangkauan bantuan hukum bagi masyarakat, hingga optimalisasi perlindungan kekayaan intelektual di Kota Bima.

Wali Kota Bima H. A. Rahman menyampaikan bahwa sinergi dengan Kantor Wilayah selama ini telah berjalan baik, khususnya dalam harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota serta penataan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah kota.

Baca Juga: Kemenkum NTB Memperkuat Kompetensi Analis Kebijakan melalui Policy Talks

Pada bidang kekayaan intelektual, beberapa motif tenun khas daerah seperti Motif Tenun Bunga Satako dan Kapikeu juga telah didaftarkan.

Kakanwil Milawati menjelaskan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum sekaligus menegaskan pentingnya penguatan sinergi dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Selain harmonisasi regulasi, kerja sama juga diarahkan pada penguatan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum).

Termasuk optimalisasi pelaporan kegiatan melalui aplikasi Posbankum dan pelaksanaan pelatihan paralegal di Kota Bima.

Kakanwil Milawati juga mengimbau Pemkot Bima untuk mengevaluasi peraturan daerah yang sudah tidak relevan.