JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Milawati Monitoring Posbakumadin Kota Bima, Ini Responsnya

Kakanwil Milawati Monitoring Posbakumadin Kota Bima, Ini Responsnya

Kamis, 07 Mei 2026 – 10:28 WIB
Kakanwil Milawati Monitoring Posbakumadin Kota Bima, Ini Responsnya - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melaksanakan kegiatan monitoring terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin Kota Bima, Selasa (5/5). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, BIMA - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan monitoring terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin Kota Bima, Selasa (5/5).

Kegiatan ini berlangsung di Kantor LBH Posbakumadin Kota Bima sebagai bagian dari upaya memastikan optimalisasi layanan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Monitoring dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, bersama Tim Penyuluh Hukum dan disambut oleh Ketua LBH Posbakumadin Kota Bima, Agus Hardiyanto.

Baca Juga:

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga sarana pembinaan agar pelaksanaan bantuan hukum tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kakanwil Milawati menegaskan pentingnya peran LBH sebagai garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

“Tugas utama pemberi bantuan hukum adalah memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin atau rentan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011,” kata Kakanwil Milawati.

Baca Juga:

Ketua LBH Posbakumadin Kota Bima, Agus Hardiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pembaruan kepengurusan serta penyesuaian dokumen pada aplikasi Sibankum.

Selain itu, koordinasi dengan Kanwil Kemenkum NTB terus dilakukan guna memastikan kesiapan lembaga dalam memberikan layanan hukum yang optimal kepada masyarakat.

Kakanwil Milawati menegaskan pentingnya peran LBH sebagai garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati LBH Posbakumadin Kota Bima paralegal pelatihan paralegal kota bima

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Persib, Bali United kontra Borneo FC

  2. Aksi Mike Hauptmeijer Tepis Penalti Brandao Layak Dipuji, Ini yang Bikin Kecewa - JPNN.com Bali

    Aksi Mike Hauptmeijer Tepis Penalti Brandao Layak Dipuji, Ini yang Bikin Kecewa

  3. Laga Big Match Persija vs Persib Batal di Bali, Pindah ke Stadion Segiri - JPNN.com Bali

    Laga Big Match Persija vs Persib Batal di Bali, Pindah ke Stadion Segiri

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU