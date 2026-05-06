Kakanwil Milawati Bertemu Sekda Bima, Bahas Layanan AHU hingga UMKM

Rabu, 06 Mei 2026 – 15:24 WIB
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita melakukan audiensi dengan Sekda Bima Adel Linggi Ardi, di Kantor Bupati Bima, Rabu (6/5). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, BIMA - Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui audiensi bersama Sekda Bima, Adel Linggi Ardi, di Kantor Bupati Bima, Rabu (6/5).

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Anna Ernita.

Kegiatan ini juga juga dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Bima, di antaranya Kabag Hukum Muhlis, Kepala Brida Bahrain, Kepala Dinas PMD H. Masykur, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Fatahullah serta Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Affifudin.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Bima, khususnya di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU).

Layanan tersebut meliputi pendaftaran perseroan perorangan bagi pelaku UMKM, layanan Apostille untuk legalisasi dokumen keperluan luar negeri, hingga layanan pewarganegaraan bagi pasangan WNA dan anak berkewarganegaraan ganda.

“Kami berharap layanan hukum yang tersedia di Kanwil dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Bima, terutama dalam mendukung penguatan UMKM dan kepastian hukum masyarakat,” ujar Kakanwil Milawati.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati juga menyampaikan bahwa permohonan harmonisasi produk hukum daerah dari Kabupaten Bima telah diproses melalui aplikasi e-Harmonisasi.

Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk segera menyusun Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum guna memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

