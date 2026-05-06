JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Sertifikasi Indikasi Geografis Jadi Kunci Tenun Muna Pa’a Tembus Pasar Global

Sertifikasi Indikasi Geografis Jadi Kunci Tenun Muna Pa’a Tembus Pasar Global

Rabu, 06 Mei 2026 – 09:35 WIB
Sertifikasi Indikasi Geografis Jadi Kunci Tenun Muna Pa’a Tembus Pasar Global - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menggelar sosialisasi Indikasi Geografis (IG) di Ruang Rapat Kantor Bupati Dompu, Selasa (5/5). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DOMPU - Tenun Muna Pa’a bukan sekadar kain, melainkan identitas dan kekayaan intelektual masyarakat Dompu.

Menyadari potensi besarnya, Kanwil Kemenkum NTB bergerak cepat menggelar sosialisasi Indikasi Geografis (IG) di Ruang Rapat Kantor Bupati Dompu, Selasa (5/5).

Langkah strategis ini meletakkan fondasi kuat agar wastra khas daerah ini tidak hanya terlindungi dari klaim pihak asing, tetapi juga naik kelas secara ekonomi demi kesejahteraan perajin lokal.

Baca Juga:

Sosialisasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima, dewan kerajinan, hingga para pegiat tenun.

Kolaborasi lintas daerah ini menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya isu hukum, tetapi juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Plt. Sekda Dompu H. Khairul Insyan menekankan bahwa perlindungan Indikasi Geografis dapat membuka peluang besar bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan perajin.

Baca Juga:

Dengan adanya perlindungan hukum, produk tenun lokal memiliki nilai tambah, daya saing yang lebih kuat, serta akses pasar yang lebih luas.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa Indikasi Geografis merupakan instrumen penting untuk menjaga keaslian produk sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tenun Muna Pa’a bukan sekadar kain, melainkan identitas dan kekayaan intelektual masyarakat Dompu, layak menembus pasar global
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   indikasi geografis Pasar Global kekayaan intelektual Kemenkum NTB Pemkab Dompu Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rakhmad Basuki Puas Bungkam Bali United, Lega Menjauh dari Zona Degradasi - JPNN.com Bali

    Rakhmad Basuki Puas Bungkam Bali United, Lega Menjauh dari Zona Degradasi

  2. Kekalahan Bali United tak Masuk Akal, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Kekalahan Bali United tak Masuk Akal, Suporter Kecewa, Johnny Jansen Buka Suara

  3. Piala Asia U17: Pemain Bali United Bawa Timnas U17 Indonesia Bekuk China 1 – 0 - JPNN.com Bali

    Piala Asia U17: Pemain Bali United Bawa Timnas U17 Indonesia Bekuk China 1 – 0

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU