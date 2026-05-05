Kakanwil Milawati Dorong Pemkab Dompu Melindungi Potensi KI Daerah, Penting

bali.jpnn.com, DOMPU - Kanwil Kemenkum NTB mendorong Pemkab Dompu untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap pelindungan potensi Kekayaan Intelektual (KI) daerah.

Dorongan tersebut disampaikan Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati saat beraudiensi dengan Sekretaris Daerah Dompu, H. Khairul Insyan, di Kantor Bupati Dompu, Selasa (5/5).

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas Kanwil Kemenkum NTB dengan Pemkab Dompu.

Khususnya dalam bidang pelayanan hukum, regulasi daerah, Posbankum, Indeks Reformasi Hukum, serta pelindungan Kekayaan Intelektual.

Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Daerah Ardiansyah, Kepala Bagian Hukum Momon Soeherman, Kabid Pemdes DPMPD Kabupaten Dompu M. Nastap, serta jajaran Kanwil Kemenkum NTB.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menekankan bahwa Kabupaten Dompu memiliki banyak potensi Kekayaan Intelektual yang perlu segera didata, didampingi, dan didaftarkan.

Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah tenun Munam Pa’a, yang pada hari yang sama juga dibahas dalam diskusi terkait Indikasi Geografis dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

Selain tenun Munam Pa’a, Kakanwil Milawati juga mendorong Pemkab Dompu untuk memperhatikan potensi budaya lainnya, termasuk Baju Adat Rimpu yang hingga kini belum terdaftar.