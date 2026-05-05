Kakanwil Milawati Dorong Optimalisasi Posbankum & IRH di Dompu NTB

bali.jpnn.com, DOMPU - Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan hukum, pembentukan regulasi daerah, serta pemenuhan data Indeks Reformasi Hukum atau IRH.

Hal tersebut menjadi fokus utama dalam audiensi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Khairul Insyan, yang berlangsung di Kantor Bupati Dompu, Selasa (5/5).

Dalam audiensi tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita.

Sekda Kabupaten Dompu turut didampingi Asisten Daerah Ardiansyah, Kepala Bagian Hukum Momon Soeherman, serta Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Dompu, M. Nastap.

Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi strategis antara Kanwil Kemenkum NTB dan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam memperkuat pelaksanaan program hukum di daerah.

Kakanwil Milawati menyampaikan bahwa Pos Bantuan Hukum atau Posbankum yang telah diresmikan pada tahun 2025 perlu ditindaklanjuti secara nyata, salah satunya melalui pelatihan paralegal.

Pelatihan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 19 hingga 21 Mei 2026 dengan melibatkan narasumber dari LBH, BNNP NTB, Imigrasi, dan IPPAT NTB.

Untuk Kabupaten Dompu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam mendorong keikutsertaan 81 peserta.